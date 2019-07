Sondrio. Soccorsa 84enne in Val Cervia

CEDRASCO (SO), 30 luglio 2019 – – Allertamento ieri per una ricerca nella zona di Cedrasco, in Val Cervia. Una donna di 84 anni, residente in zona, era uscita in mattinata con il marito in cerca di funghi e mirtilli. Si erano dati appuntamento per ritrovarsi di lì a poco ma non si è presentata. Il marito allora ha chiesto aiuto. La Centrale ha allertato i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino, stazione di Sondrio della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Dopo le prime squadre, sono arrivate a supporto anche le UCRS (unità cinofile da ricerca in superficie). La Guardia di finanza ha inviato sul posto un elicottero per il sorvolo: nel frattempo la donna era stata localizzata, stanca e disorientata ma in condizioni abbastanza buone. È stata poi raggiunta e imbarellata e infine trasportata a valle dall’elisoccorso di Bergamo.

