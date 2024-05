Mandato di Papa Francesco ai Parroci in occasione dell’Incontro Internazionale “I Parroci per il Sinodo”

MANDATO

Ho qualcosa da chiedere a voi che siete venuti qui in rappresentanza dei parroci di tutto il mondo: abbiamo bisogno del vostro aiuto per continuare ad ascoltare la voce dei parroci in vista della Seconda Sessione dell’Assemblea del Sinodo dei Vescovi. Questo incontro è stato molto importante, ma non basta: dobbiamo fare di più se vogliamo far entrare nel dinamismo sinodale un numero più grande di sacerdoti. E questo non lo possono fare soltanto la Segreteria Generale del Sinodo e i Dicasteri della Curia romana che hanno organizzato questo incontro.

Per questo vi chiedo oggi di diventare missionari di sinodalità con i vostri fratelli parroci, una volta rientrati a casa: animando la riflessione sul rinnovamento del ministero di parroco in chiave sinodale e missionaria, promuovendo momenti di conversazione nello Spirito tra parroci, in presenza oppure online, sfruttando l’occasione di qualche incontro già organizzato, o organizzandone uno apposta. E poi vi chiedo di informare la Segreteria del Sinodo dei frutti di questi incontri, seguendo le indicazioni che vi saranno date. Rientrando a casa parlate di questa idea con i vostri vescovi e con le Conferenze episcopali, e dite pure loro che è un incarico che vi ha dato il Papa.

Da parte mia, ho scritto una lettera a tutti i parroci del mondo per informarli di questa iniziativa e per presentarvi come missionari di sinodalità presso di loro. Ora la firmo e poi una copia sarà consegnata a ciascuno di voi, perché la diffondiate una volta rientrati a casa.

Grazie per la vostra collaborazione. Vi accompagnerò con la mia preghiera e anche voi non dimenticatevi di pregare per me.

FRANCESCO