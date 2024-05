MOBILITA’, SARDONE (LEGA): “PIAZZE PEDONALI E BASTIONI CHIUSI AL TRAFFICO ULTIMA FRONTIERA DEL FANATISMO GREEN”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2024 – “Il prode consigliere della Lista Sala, Marco Mazzei, oggi ci fa sapere che piazza Edison, piazza Santo Stefano e via Durini saranno rese pedonali, un esperimento che poi si allargherà ad altre aree, ma soprattutto che l’ultima ideona è quella di chiudere al traffico, la domenica, i Bastioni della città per chi vuole camminare o fare sport. Siamo a livelli di fanatismo green ormai al di là del bene e del male: l’ultima frontiera taleban-ecologista della sinistra avrà l’unico effetto di congestionare ancora di più il traffico, aumentando lo smog, esattamente il contrario di ciò che questi soloni della mobilità si propongono di perseguire. È tutta ideologia fine a se stessa. La sicurezza stradale non la si ottiene facendo la guerra alle auto, demonizzandole, ma semmai mettendo in sicurezza le ciclabili, aspetto che la giunta neanche contempla forte della sua arroganza sui temi della viabilità. Cento incroci, inoltre, saranno ristretti per far spazio a parcheggi per le bici e i monopattini: a Sala e compagni non è bastato il fallimento dei mezzi in sharing… Vogliono cambiare i nostri stili di vita, privandoci della libertà di movimento, per pulirsi la coscienza…”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.

Redazione