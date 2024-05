MONZA. SULLE ORME DI LUIGI EINAUDI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 maggio 2024 – Un incontro aperto alla cittadinanza, agli studenti delle scuole secondarie di II grado cittadine e alle Associazioni di categoria per ricordare la figura di Luigi Einaudi e riflettere – attraverso il suo lascito culturale – sul ruolo dell’Europa nello scacchiere internazionale e sulle prossime sfide per l’evoluzione sostenibile delle nostre società.

“Sulle orme di Luigi Einaudi – Europa ed Economia”, conversazioni su uno sviluppo organico e sostenibile a 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi è il titolo dell’incontro dedicato al secondo Presidente della Repubblica Italiana, economista e membro dell’Assemblea Costituente, figura chiave nella nascita della Repubblica.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Monza in collaborazione con ASVIS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, si terrà lunedì 13 maggio a partire dalle ore 9 presso l’Aula Magna del Liceo Dehon, in via Andrea Appiani 1.

I relatori svilupperanno riflessioni che, a partire dalla figura e dalle opere di Einaudi, verteranno sul ruolo dell’Europa nello scacchiere internazionale e sulle prossime sfide per l’evoluzione delle nostre società, collegandosi a temi cari alla riflessione dell’Economista, come l’incidenza e la funzione delle leve fiscali, l’impegno per ridurre le polarizzazioni di reddito e ricchezza, il ruolo delle imprese anche da un punto di vista della sostenibilità e delle nuove tecnologie digitali, con annesse possibilità, sfide e rischi ad esse collegati.

All’incontro parteciperanno:

Marco Riccardo Rusconi, Direttore Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

il docente ed economista Enrico Giovannini;

Giovanni Caimi, vicepresidente di Assolombarda e presidente della sede territoriale di Monza e Brianza

Enrico Brambilla, Segretario generale di APA Confartigianato

Mirco Scaccabarozzi, Segretario generale CISL Monza.