Ceriano – Nominate commissioni comunali e consulte di frazione

rime riunioni per programmare le attività sul territorio

Sono state costituite con apposita nomina del sindaco a seguito di indicazione dei gruppi consigliari le Commissioni comunali che hanno il compito di supportare il Consiglio comunale e la Giunta nelle valutazioni su temi specifici dei quali l’Amministrazione comunale è chiamata ad occuparsi.

Nella Commissione Lavoro, Commercio, Artigianato e Sociale, per il gruppo di maggioranza (Crippa Sindaco) sono stati nominati: Refano Gaetano (coordinatore), Volpi Massimo, Chiovini Luigi, Occa Fabio, Fusi Asha, Radaelli Agnese. Per il gruppo di minoranza (Orizzonte Comune) sono stati nominati Cattaneo Marco e Scolari Elena.

Fanno invece parte della Commissione San Damiano, per il gruppo di maggioranza Micheli Daniel (coordinatore), Bocchi Simona, Basilico Claudio, Sala Sabrina, Basilico Carlo e Quarti Paola, mentre per il gruppo di minoranza ci sono Basilico Marta e Grigoletto Alessandro.

Nella Commissione Tempo Libero, Cultura, Biblioteca e Sport sono stati nominati per il gruppo di maggioranza Fusi Francesco (coordinatore), Prada Luca, Panizzolo Martina, Bergamaschi Virginia, Colitti Soccorsa Tiziana, Fatiga Eleonora, mentre per il gruppo di minoranza Radice Giuliana e Prandini Egle.

Della Commissione Grandi Opere, Viabilità, Ambiente e Urbanistica fanno parte per la maggioranza Bellini Bruno (coordinatore), Beretta Davide, Inzillo Nicola Federica Borghi, Visconti Mario e Balestrini Paolo e per la minoranza Fantin Vittorio e Zuffellato Denis.

Sono state inoltre nominate le due consulte di frazione.

Nella Consulta del Villaggio Brollo, per il gruppo di maggioranza fanno parte Di Reda Matteo (presidente), Bisaggio Felice, Monegato Cristina, Vismara Paolo, Sarto Franco e Brollo Cristina, mentre in rappresentanza del gruppo di minoranza ci sono Paro Cesare e Zuffellato Denis.

Nella Consulta di frazione Dal Pozzo, per il gruppo di maggioranza ci sono Prudenzini Salvatore (presidente), Maggi Leopoldo, Maitan Filippo, Zennaro Massimo, Farci Franco e Antonioli Mara, mentre a rappresentare il gruppo di minoranza ci sono Boschetto Valentino e Sulis Efisio.

Le commissioni comunali si sono già riunite una prima volta nel mese di luglio, mentre le due consulte di frazione saranno convocate nel prossimo mese di settembre. “Ritengo importante il contributo che le commissioni comunali e le consulte di frazione potranno dare all’attività amministrativa, evidenziando i temi a cui dedicare particolare attenzione nei diversi ambiti” -dichiara il sindaco Roberto Crippa. “Abbiamo già avuto un primo incontro con gran parte di questi cittadini che ringrazio per essersi messi a disposizione della comunità per portare segnalazioni, suggerimenti e valutazioni con l’obiettivo di migliorare sempre interventi e servizi”.

Correlati