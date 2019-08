(mi-lorenteggio.com) Cremona, 9 agosto 2019 – Ennesimo infortunio sul lavoro nelle ultime ore in Lombardia.

Stamane, presso le Acciaieria Arvedi, in via Acquaviva 18, un operaio di 54 anni è deceduto dopo il ricovero in ospedale dopo esser stato colpito da una trave di acciaio, che si sarebbe staccata dai supporti mentre veniva trasportata da due gru, crollando sulla cabina di comando di uno dei due mezzi. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro operaio di 44 anni.

V. A.