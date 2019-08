(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 27 agosto 2019 Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.15, in via Emilia, all’altezza del civico 39, un 22enne è stato investito da un veicolo. Soccorso da un’ambulanza e un’automedica è stato portato in codice rosso in ospedale. In corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

V. A.