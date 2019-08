Bergamo Sex: la novità di Malena

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 28 agosto 2019 – Da venerdì 30 apre i battenti a Bergamo il primo punto vendita, erotico e temporaneo, di Malena: attrice italiana del cinema internazionale per adulti, classe 1983, ex eletta all’assemblea nazionale del PD e volto noto della TV generalista.

La dinamica pornoattrice originaria di Gioia del Colle (BA) è nel fine settimana in Lombardia per lavorare all’interno della sua prima bottega temporanea, che è interamente dedicata ai partecipanti del Bergamo Sex. L’edizione estiva della kermesse erotica lombarda è infatti in corso, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, presso il famoso locale notturno Bolgia di Osio Sotto, alle porte di Bergamo.

Milena Mastromarino, in arte Malena, ha progettato uno speciale stand all’aperto, nell’ampia area esterna della discoteca Bolgia, dove il viso femminile dei film a luci rosse ha collocato il negozio per la vendita di ricordi e memorabilia a fan e visitatori. Tra le esclusive osé e femminili, appositamente ideate da Malena per la manifestazione bergamasca: i capi di lingerie, corredati da un ritratto fotografico della 36enne attrice hard, ma nel ruolo di indossatrice. Oppure un autoscatto profilato, istantaneo e a figura intera, di fronte al “selfie box”. E ancora: la selezione di pellicole di maggior successo internazionale e distribuite da Pinko, la casa di produzione con cui Malena gira sui set più importanti dell’intrattenimento per adulti. Fino ad arrivare al momento più coinvolgente del fine settimana bergamasco, durante l’orario dell’aperitivo: dalle 18 alle 20, Malena ha riservato un’anteprima unica, che si rivolge a un selezionato numero di visitatori: è una cromatica e innovativa performance personale, con cui Malena crea… l’irripetibile “b-shirt”, ovviamente in edizione limitata e numerata.

(foto di FRANCESCA RICCIARDI)