Bollate: Voci in piazza, prossimo appuntamento il 7 settembre¬ a Cascina del Sole

Si terrà sabato 7 settembre in piazza Terracini a Cascina del Sole, il terzo appuntamento con la rassegna Voci in piazza, musica e canzoni nelle piazze di Bollate. Con i musicisti: Antonio Elia: Chitarra e voce, Andrea Bisceglie: Sax e voce, Michele Montanaro: Contrabbasso. Ingresso gratuito.

Cos’è Voci in piazza

Una buona occasione per riaccendere, nei diversi quartieri di Bollate e delle sue frazioni, la bellezza dell’incontro e dello stare insieme attraverso un’esperienza che accomuna e lega voci, storie e destini: la canzone.

5 serate in 5 diverse piazze rievocando insieme a tre musicisti quelle canzoni che, attraverso parole e melodie indimenticabili, sono entrate a far parte della nostra vita, ridonandoci un senso di umana appartenenza.

In ogni piazza si condividono emozioni e momenti di gioiosa convivialità in cui il pubblico è coinvolto, dando vita a un coro estemporaneo rionale in cui ciascuno può liberare la propria voce in un clima sereno e risonante, come accade durante una serata tra amici intorno a una chitarra.

La rassegna si conclude sabato 21 settembre con l’ultimo concerto al Parco Expo.