(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2019. Dalle ore 09.00 di lunedì 09 settembre alle ore 21.00 di martedì 10 settembre è prevista la chiusura continuativa della corsia di marcia della S.P. ex S.S. 35 “dei Giovi” – tratta Milano Meda – in direzione Milano (carreggiata sud) tra le progressive 133+300 (uscita n.4) e 132+850 (uscita n. 3 – innesto tangenziale nord) per lavori al manto stradale.

