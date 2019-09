TURISMO, LOMBARDIA REGINA D’ITALIA NEI SETTORI RISTORAZIONE E ALLOGGIO

MAGONI: ARTE DELL’OSPITALITA’ VALORE AGGIUNTO NOSTRA ATTRATTIVITA’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2019 – La Lombardia e’ la regina del turismo in

Italia. I dati della Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e

Lodi (primo trimestre 2019) confermano il primato lombardo nei

settori ristorazione e alloggio: 55.455 imprese, il 14,2 % sul

dato nazionale (389.702). In numeri assoluti, tra le prime venti

provincie italiane ben 3 sono lombarde: al secondo posto ecco

Milano (1.401 alloggi, 18.200 servizi di ristorazione, +1,5%

rispetto allo stesso periodo del 2018), che segue Roma con

19.601 imprese attive. Al settimo posto si piazza Brescia

(7.987, dei quali 870 alloggi e 7.117 servizi di ristorazione,

con un calo dell’1,2% rispetto al 2018); al 14esimo Bergamo, con

5.778 aziende attive nella ristorazione (388) e nell’alloggio

(5.390), con un -0,6% rispetto al primo trimestre 2018.

ORGOGLIO LOMBARDO – “Un primato che ci rende orgogliosi –

commenta Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing

Territoriale e Moda – e che dimostra quanto la nostra Lombardia

abbia da offrire a livello turistico e quanto questo settore sia

fondamentale per l’economia locale e nazionale. A maggior

ragione, diventa sempre piu’ fondamentale il tema della

formazione delle figure professionali in ambito turistico. In

tal senso, il mio obiettivo e’ far si’ che Regione Lombardia possa

fare scuola anche in questo settore, con percorsi formativi ad

hoc e funzionali all’inserimento nel mondo del lavoro.

L’ospitalita’, infatti, e’ il valore aggiunto decisivo

dell’attrattivita'”.

I NUMERI – A livello regionale, Varese fa registrare 4.136

imprese, delle quali 189 nell’alloggio e 3.947 nella

ristorazione, con una variazione del -0,4% rispetto al 2018. A

seguire, ecco Monza con 3.486 imprese (117 alloggi, 3.369 nella

ristorazione, +0,5%); Como con 3.298 aziende (353 alloggi, 2.945

nella ristorazione; +0,8%); Pavia con 2.963 imprese (118

alloggi, 2.845 nella ristorazione; -1%). E ancora: Mantova con

2.045 imprese (121 alloggi, 1.924 nella ristorazione; -1,8%);

Cremona con 1.796 aziende (44 alloggi, 1.752 nella ristorazione;

+0,7%); Sondrio con 1.785 esercizi attivi (685 alloggi, 1.100

nella ristorazione; +1,2%); Lecco con 1.592 aziende (167

alloggi, 1.425 nella ristorazione; -0,3%); Lodi con 988 imprese

(23 alloggi, 965 nella ristorazione; +0,8% rispetto al primo

trimestre del 2018).

