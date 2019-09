FORUM CAMBIAMENTI CLIMATICI, ASSESSORE CATTANEO A NEW YORK: CI CONFRONTEREMO CON I GOVERNI REGIONALI DI TUTTO IL MONDO

(mi-lorenteggio.com) NY/USA, 23 settembre 2019 – Inizia oggi la missione istituzionale

dell’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia

Raffaele Cattaneo a New York /(USA), dove partecipera’ alla

‘Climate Week’ e al forum delle Nazioni Unite sui Cambiamenti

climatici, tre giorni di incontri, di appuntamenti e di scambio

di best practice con altri Governi locali e partecipare a

dibattiti nella sede della Nazioni Unite.

LA DELEGAZIONE LOMBARDA – La delegazione lombarda, composta,

oltre che dall’assessore Cattaneo, anche dal direttore generale

della Fondazione Lombardia per l’Ambiente Fabrizio Piccarolo e

da alcuni funzionari dell’Assessorato all’Ambiente di Regione

Lombardia, per gli eventi legati al forum delle Nazioni Unite

sul clima e’ a ogni effetto parte della delegazione italiana al

seguito del ministro dell’Ambiente e del presidente del

Consiglio.

GLI APPUNTAMENTI – Fitta agenda di incontri e appuntamenti.

L’assessore Cattaneo interverra’ domani, nell’ambito della

‘Climate Week’, in una sessione di confronto sulle politiche sul

clima tra i Governi locali e regionali provenienti da tutto il

mondo, per portare l’esperienza della Regione Lombardia nelle

politiche sulla sostenibilita’ ambientale e il cambiamento

climatico.

CONFRONTO NECESSARIO – “La sostenibilita’ ambientale e il

cambiamento climatico ci riguardano da vicino ed e’ fondamentale

poter confrontare la propria esperienza con quelli dei Governi

regionali e locali che stanno portano avanti politiche di

contrasto al cambiamento climatico – commenta Cattaneo -.

Migliorare la qualita’ dell’aria e combattere l’innalzamento

della temperatura e’ una priorita’ mia e di questa

amministrazione. Rappresentero’ il modello di ambientalismo in

‘salsa lombarda’. Quello a cui tendere e’ un nuovo modello di

sviluppo, un green new deal in cui l’ambiente e’ il nuovo nome

dello sviluppo. Non serve un ambientalismo ideologico, serve

piuttosto una grande alleanza tra ecologia ed economia, tra

ambiente e imprese”.