Trenord Nuovo sistema tariffario e relativi aumenti decisi dall’Agenzia del TPL

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2019 – In riferimento a quanto affermato dall’agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, Trenord specifica che l’organizzazione del nuovo sistema tariffario, entrato in vigore a luglio per Atm e oggi per Trenord, è stato definito dalla stessa Agenzia, che ha stabilito le modalità di calcolo delle tariffe e il loro conseguente aumento.

L’integrazione è da tempo un obiettivo che, dove realizzata, ha prodotto in tutti i territori effetti positivi sulla mobilità. Trenord è un attore fondamentale del sistema integrato, l’unico che connette tutti i territori della Lombardia: serve in totale 96 stazioni in area STIBM con 1 milione di passaggi; 24 stazioni nella città di Milano di cui 6 nel passante ferroviario, con un flusso di oltre 650mila persone al giorno. Per questo Trenord non può essere fuori dal sistema integrato.

L’Agenzia del TPL, con l’attivazione di STIBM, ha anticipato di un anno il sistema integrato di bigliettazione elettronica (SBE) non colmando alcuni gap tecnologici che i clienti di Trenord si trovano ad affrontare. Ad esempio, i nuovi titoli di viaggio acquistati online per le zone fuori da Milano (MI4-MI9) non aprono i tornelli della metropolitana.

