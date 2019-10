Milano. Secondo concerto per “Il mese della Musica” in Duomo

SECONDO CONCERTO PER “IL MESE DELLA MUSICA”

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE IL MAESTRO ALESSANDRO QUARTA DIRIGE L’ENSEMBLE STRUMENTALE E VERBALE CONCERTO ROMANO NELLE “LAUDI E MUSICHE DEVOZIONALI AL TEMPO DI LEONARDO E GAFFURIO”

L’INCONTRO ANTEPRIMA ALLE ORE 18.30 NEGLI ARCHIVI DELLA VENERANDA FABBRICA DEDICATO ALLA MUSICA E DEVOZIONE FRA QUATTROCENTO E CINQUECENTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2019. Giovedì 10 Ottobre alle ore 20.00 per la prima volta, nella Chiesa di San Gottardo in Corte (Via Francesco Pecorari, 2) si esibirà l’Ensemble vocale e strumentale Concerto Romano, diretto dal Maestro Alessandro Quarta.

Il programma musicale è dedicato alla riscoperta delle musiche a cavallo fra Quattrocento e Cinquecento, un periodo tra i più interessanti e vivaci nella vicenda secolare della Cattedrale e del suo entourage, sullo sfondo di una Milano in continua trasformazione.

Alla fine del XV secolo, la lauda vive un momento di grande fioritura in tutta la penisola e dalla Milano gaffuriana ci giungono alcune importanti ed uniche testimonianze manoscritte di grande pregio musicale.

Partendo dalla ricostruzione di questi frammenti, percorreremo un viaggio musicale punteggiato da una scelta di laude e mottetti rappresentativi di quegli anni, alternati da brani profani e strumentali.

Un peculiare excursus di nomi classici della musica Rinascimentale fra cui Petrus Roselli, Johannes Hesdimois, Jacopo Fogliano, Giovanni Animuccia, Joan Ambrosio Dalza e Antonio Caprioli. Le interpretazioni melodiche saranno accompagnate da: Carlotta Colombo soprano, Lucia Napoli mezzosoprano, Andrés Montilla Acurero alto, Luca Cervoni tenore e Alessandro Ravasio basso.



Il concerto sarà preceduto da un “incontro – anteprima” alle ore 18.30 presso la Sala dei Milanesi, nell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, dal titolo: «Facciam festa e giulleria»: musica e devozione fra Quattro e Cinquecento, dove interverranno Daniele Filippi, curatore artistico del festival, Maddalena Peschiera, Responsabile dell’Archivio della Veneranda Fabbrica e Alessandro Quarta, Direttore d’Orchestra e compositore. L’intento sarà quello di creare un momento di meditazione e dialogo in preparazione all’ascolto.

Ingresso libero con donazione, fino ad esaurimento posti, a partire dalle ore 19.30.

La prenotazione è comunque consigliata dal sito ufficiale del Duomo di Milano.

