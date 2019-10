Rinegoziazione dei mutui: il Comune risparmia 120mila euro all’anno

Grazie al nuovo piano sui mutui MEF diminuiscono gli interessi da un tasso medio del 4,73% a un tasso medio dello 0,17%

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 ottobre 2019 – L’amministrazione comunale ha perfezionato in questi giorni la rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2019, i cosiddetti mutui MEF (Ministero dell’economia e finanze), a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale che ha dato mandato di procedere.

A settembre la Cassa Depositi e Prestiti ha informato i comuni della possibilità di rinegoziare i prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2019, rispondenti a determinate caratteristiche. Per il comune di Rho le posizioni aperte con Cassa Depositi e Prestiti oggetto di rinegoziazione sono 27 per un valore complessivo di Euro 4.561.225,71. La rinegoziazione porterà all’ente un risparmio annuo sugli interessi pari a Euro 119.360,60 passando da un tasso medio del 4,73% a un tasso medio dello 0,17% a parità di durata di vita dei mutui.

Il vice Sindaco e assessore al bilancio Andrea Orlandi commenta.

“La gestione attiva del nostro consistente indebitamento è da sempre uno dei punti di attenzione delle politiche di bilancio. Queste rinegoziazioni ci hanno permesso di volta in volta di ridurre il peso del nostro debito sul bilancio del comune e quindi di ridurre il peso sulle spalle dei cittadini. Grazie a questa operazione il comune di Rho risparmierà quasi 120.000 euro all’anno che potranno così essere destinati ai cittadini. Un ringraziamento particolare anche a tutta la struttura dell’ufficio ragioneria sempre attenta e pronta a sfruttare queste opportunità”.