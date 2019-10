Hockey inline, sabato Supercoppa al Quanta Club

Sabato alle 20 arrivano i Diavoli Vicenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2019 – Hockey Club Milano Quanta: dove eravamo rimasti? Altri 3 trofei in bacheca per portare il totale alla cifra record di 25 in 25 anni di storia. Uno scudetto (il nono) vinto dopo un percorso netto di soli successi: dalla prima giornata fino a gara-3 di finale contro i Diavoli Vicenza. Una dinastia sportiva che dura dal 2012, anno in cui il tassametro dei trionfi ha cominciato a correre all’impazzata.

E da qui si riparte. Con un bagaglio di certezze costruite stagione dopo stagione, vittoria dopo vittoria: “Non siamo sazi – rilancia Riki Tessari, Direttore Tecnico dei rossoblu – gli obiettivi per la stagione 2019/20 sono gli stessi di sempre. Priorità al campionato, con la ‘stella’ nel mirino. Riprenderci la Coppa Italia. Confermarci in Supercoppa e Coppa Fisr. Ben figurare in Eurolega (ad aprile a Kaltbrunn, Svizzera, ndr) consapevoli che quest’anno il livello della manifestazione sarà molto elevato”.

Non si molla niente. Come se l’estate non avesse lasciato strascichi sul piano tecnico, con il passaggio a Vicenza di giocatori importanti come Baldan, Munari e Lievore.

“Siamo da sempre convinti che la forza di una società risieda nell’organizzazione, nella programmazione, nella capacità di rinnovarsi mantenendo salde motivazioni, valori e carattere. Crediamo fermamente di essere stra-competitivi, abbiamo esperienza da vendere e abitudine a giocare per i massimi obiettivi: non a caso gran parte del roster è composto da giocatori della Nazionale. E sul mercato non siamo rimasti a guardare: Pignatti, Ederle e Caletti rappresentano tre innesti importanti. Senza dimenticare il manico: Luca Rigoni per noi è una garanzia”.

Il primo banco di prova è dietro l’angolo. Sabato alle ore 20, sulla pista del Quanta Club, arrivano proprio i Diavoli Vicenza, per la tradizionale apertura di stagione che vale la Supercoppa.

“Saremo tirati a lucido. In casa nostra, con la nostra gente, pronti a dimostrare ancora una volta che il Quanta è la squadra da battere. Sono certo che sarà una sfida elettrizzante e che sapremo mostrare il nostro potenziale: rispetto per tutti, paura di nessuno”. Pronti alla carica, come da tradizione.