Abbiategrasso, la tradizione targata Confcommercio: LA MOSTRA CONCORSO VETRINE

(mi-Lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 11 ottobre 2019 – – Come da tradizione, in occasione della Fiera Agricola di Ottobre, viene riproposta la MOSTRA CONCORSO DELLE VETRINE sabato 19 ottobre, a cominciare dalle 20.00. Quest’anno il tema suggerito (non obbligatorio) è la valorizzazione del piccolo commercio, l’eccellenza, la qualità, il volto umano, il presidio sociale imprescindibile che la nostra componente rappresenta e che dobbiamo rimarcare con orgoglio. Una giuria tecnica di giornalisti delle testate locali valuterà le creazioni la sera stessa e, a partire da martedì 22 ottobre, si potrà votare online attraverso la galleria fotografica pubblicata sulla pagina facebook del portale www.parconaviglio.com. Le vetrine, suddivise nelle categorie Alimentari e Non Alimentari, rimarranno allestite la settimana successiva in modo che il pubblico le possa ammirare. I negozi interessati a partecipare sono pregati di comunicare la loro adesione alla mail ivan.donati@unione.milano.it oppure contattando il numero 02-94967383 entro e non oltre giovedì 17 ottobre. Organizza Confcommercio Abbiategrasso.

(In foto: la vetrina animata del negozio Le Cose Dimenticate, vincitrice del Primo Premio Assoluto lo scorso anno, e un’immagine del centro cittadino gremito di gente la sera della manifestazione).

Redazione