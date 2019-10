Rozza (Pd): “Dopo oltre un anno un blitz antidroga in stazione centrale”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2109 – “Dopo oltre un anno vediamo un blitz antidroga in stazione centrale”. Ad affermarlo è la consigliera regionale Carmela Rozza (Pd) che commenta:“con il ministro Lamorgese tornano i blitz antidroga in stazione centrale. Con Matteo Salvini al ministero dell’Interno non se ne era visto nessuno. La tutela della legalità sta evidentemente più a cuore a questo Governo che alla Lega. Il mio ringraziamento al ministro Lamorgese, al questore e ai carabinieri per il costante impegno nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti”.

Redazione