Viaggi on the road, destinazione Spagna: ecco alcuni consigli utili

Roma, 17 ottobre 2019 – Spagna on the road? La risposta è assolutamente sì: il paese in questione offre diversi spunti interessanti, è ricco di luoghi da vedere, di strade da percorrere. E con un viaggio in auto si può riuscire a visitarlo in totale libertà. Da soli, con gli amici o con la famiglia, la Spagna ha una soluzione per tutto e per tutti. Non resta quindi che scegliere una data, fare i bagagli e partire all’avventura. Prima di andare, però, è sempre il caso di prepararsi nel migliore dei modi, ed è per questo che oggi scopriremo insieme alcuni consigli utili per un road trip in Spagna.

I posti da visitare e i suggerimenti più preziosi

Si parte ovviamente dai consigli sui posti da vedere perché, pur non essendo un paese immenso, la Spagna presenta una lista di luoghi da visitare molto lunga. E scoprirli tutte, condensandole in un solo viaggio, risulta di fatto una missione impossibile. Un suggerimento per un viaggio on the road alternativo è questo: visitare la Spagna seguendo le orme di Don Chisciotte della Mancia, leggendario personaggio nato dalla penna di Miguel de Cervantes. Il tutto scoprendo ad esempio la sua casa, che si trova ad Alcala de Henares, per poi recarsi alla tomba di Cervantes, presso la chiesa delle Trinitarias Descalzas, e infine la taverna di Casa Alberto. Inoltre, possiamo sempre tenere in considerazione luoghi famosi da visitare come il museo di Dalì, insieme ad altre tappe obbligate come la Costa Brava e i favolosi Pueblos Blancos.

Consigli pratici

Per quanto concerne i consigli pratici, ce n’è uno molto prezioso: organizzare un tour di almeno 7-10 giorni (meglio 15), per poter gustare le atmosfere spagnole. Inoltre, si suggerisce di fare molta attenzione ai costi, perché il noleggio di un’auto (tasse incluse) può tranquillamente sforare i 550 euro. Ecco spiegato perché conviene partire almeno in quattro, così da poter suddividere le spese fra i vari partecipanti. Se si va in Spagna, poi, sarebbe il caso di approfondire la conoscenza del dizionario di spagnolo, magari utilizzando app come quella di Babbel, in modo tale da poter chiedere informazioni e parlare con le persone del luogo senza troppi problemi. Questo idioma, anche se è vicino all’italiano, può infatti nascondere qualche piccola insidia, quindi è meglio arrivare preparati.

Alcune dritte valide per tutti i viaggi on the road

Esistono naturalmente dei consigli che ben si adattano a qualsiasi viaggio on the road, e uno lo abbiamo già accennato: il noleggio auto. Bisogna sempre valutare i pro e i contro, per capire se ne vale la pena o se invece conviene partire con la propria automobile. In secondo luogo, serve tenere conto delle distanze fra una tappa e l’altra: meglio evitare di programmare un itinerario eccessivamente “spalmato”, perché perderete molto tempo durante i viaggi. Tempo che potreste sfruttare in maniera diversa. Ricordatevi poi che è importante prenotare in anticipo gli alloggi, per evitare di rimanere senza un tetto e per sfruttare le migliori opzioni di risparmio.

Altri consigli utili? Ne troviamo parecchi. Ad esempio, lo stesso itinerario andrebbe programmato prima, a tempo debito, così da poter calcolare bene come sfruttare i giorni di vacanza. Ed è meglio diversificarlo, prevedendo mete variegate, dai parchi alle attrazioni culturali. Inoltre, chi viaggia da solo farebbe bene ad attrezzarsi con una bella playlist musicale, per rompere gli interminabili silenzi in auto, che possono diventare estenuanti alle volte. Attenzione anche alla sicurezza: si suggerisce di portare sempre con sé il kit di primo soccorso per i problemi di salute più comuni, e una lista di numeri utili da chiamare in caso di emergenza. Perché una vacanza in auto, sia essa in Spagna o altrove, richiede il massimo della tranquillità.

L. M.