(mi-lorenteggio.com) Malpensa, 23 ottobre 2019 – Stamane, intorno alle ore 7.00, a causa della presenza di “fumo in cabina” avvenuto subito dopo il decollo, un velivolo della compagnia aerea easyJet diretto a Malaga, in Spagna, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza per “fumo in cabina”. Nessuna conseguenza per i circa 150 passeggeri a bordo, mentre l’equipaggio è stato visitato nel pronto soccorso dell’aeroporto.

V. A.