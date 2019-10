BAREGGIO. LO SPORTELLO LEGALE GRATUITO FUNZIONA A PIENO RITMO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 23 ottobre 2019 – Sono già 44 i cittadini di Bareggio che si sono rivolti allo sportello di orientamento legale gratuito nato dalla convenzione tra l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo e l’Ordine degli avvocati di Milano. Dal 13 marzo, due mercoledì al mese, un avvocato è a disposizione, previo appuntamento, per consulenze in ambito sia penale sia civile nella sede comunale di via Marietti 2. “Il bilancio è lusinghiero – afferma l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo -. Abbiamo registrato 44 accessi di cittadini che hanno richiesto assistenza in differenti ambiti: separazioni e divorzi, consulenze in materia di successioni testamentarie, sfratti e problematiche condominiali, con un afflusso costante nei giorni di apertura dello sportello”. Visti i risultati, l’Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di aumentare il numero degli appuntamenti che, allo stato attuale, sono previsti per un massimo di quattro per singola data. “Non vi nascondo la soddisfazione per il successo dell’iniziativa voluta fortemente dal sottoscritto, dal sindaco e dalla Giunta – conclude Bonomo -. Spesso il cittadino si trova di fronte a eventi imprevisti come la notifica di atti giudiziari o lettere di diffida per richieste di risarcimento a vario titolo. Poter contare su un supporto qualificato può fare la differenza e restituirgli serenità”.

Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi; 02.90369237 o assistenti.sociali@comune.bareggio.mi.it.

