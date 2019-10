ForestaMI: nasce ‘Il Bosco di Myplant’ a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2019 – Venerdì 25 ottobre si è tenuta la posa del primo albero del Bosco di Myplant: il Salone internazionale del Verde Myplant & Garden è sceso in campo per partecipare al sogno di una Milano sempre più green all’interno del progetto di forestazione urbana ForestaMI promosso dal Comune.

Il 25 ottobre al Parco Nord, al termine della conferenza stampa di Myplant & Garden, in collaborazione con Assofloro e Rete Clima, è stata messa a dimora la prima pianta forestale: un passo simbolico per la nascita di un nuovo bosco in città, frutto di un’intensa attività di tree planting dalla prossima primavera, che prevede la messa a dimora dei primi 200 nuovi alberi.

“Piantare 3 milioni di nuovi alberi nella città metropolitana entro il 2030 è un obiettivo ambizioso se si considera che oggi sono circa 5,5 milioni quelli presenti su tutto il territorio – dichiara l’assessore al Verde e Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Ambizioso, ma necessario, per l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. Per raggiungerlo è fondamentale il contributo di tutti, soggetti pubblici e privati. L’iniziativa promossa da Myplant & Garden è quindi molto importante, non solo perché contribuisce a questo grande progetto di forestazione urbana, ma anche perché coinvolge e sensibilizza direttamente le imprese che si occupano di florovivaismo”.

“Per noi il progetto ForestaMI non è solo una sfida ambientale, ma un’idea diversa dell’abitare e del vivere – affermano gli organizzatori di Myplant & Garden, la fiera n.1 del comparto verde in Italia.

I primi 200 alberi saranno messi a dimora nella primavera 2020 col contributo dei nostri espositori. Il progetto, anche nei suoi sviluppi futuri, coinvolgerà la filiera florovivaistica locale, con specie caratteristiche lombarde da vivai regionali”.

Il Bosco di Myplant è un contributo che va a innestarsi in un mosaico più ampio e articolato di visioni e progetti di un ridisegno verde urbano, che contempla interventi in parchi, ex scali ferroviari, parcheggi, viali, cortili scolastici, piazze (dai progetti per Abbiategrasso, Grugnotorto, Morimondo, Albairate, piazza Sant’Agostino, quartiere Adriano, c.so Buenos Aires, piazza d’Armi, ecc.). In attesa della pubblicazione degli atti del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), che ha fatto dell’accento green un carattere distintivo.

Il Bosco di Myplant

Nel dettaglio, Il Bosco di Myplant sarà localizzato nell’area del Velodromo del Parco Nord Milano. La sua realizzazione sarà resa possibile dal contributo delle imprese che parteciperanno alla prossima edizione di Myplant (Fiera Milano Rho, 26-28 febbraio 2020). Raggiunta la maturità, Il Bosco di Myplant assorbirà circa 50.000 kg CO2, pari alle emissioni generate annualmente da 7 cittadini italiani, a 315.000 km percorsi in automobile (pari a 7 giri della Terra), al ciclo di vita di 100.000 bottigliette d’acqua.

Il progetto anche nei suoi sviluppi futuri coinvolgerà la filiera florovivaistica locale, con specie caratteristiche lombarde da vivai regionali: formazioni boschive planiziali (“Querco-carpineto”), querce mesofile quali farnia (Quercus robur), cerro (Quercus cerris), rovere (Quercus petrae) accompagnate ad altre latifoglie tra cui aceri (Acer spp), carpini bianchi (Carpinus betulus), ciliegi selvatici (Prunus avium) ed elementi arbustivi a contorno.