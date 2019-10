Protezione Civile – “Oktober test 2019” esercitazioni il 25-26-27 ottobre

1999-2019: 20 ANNI DI CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 25 ottobre 2019. Coinvolti oltre 370 volontari di Protezione Civile e Sanitari dell’Area B-Milanese, dal confine di Milano fino al Parco del Ticino. Comuni capofila: Corsico – Rozzano – Abbiategrasso.

Le strutture intercomunali di Protezione Civile, in collaborazione con l’Associazione per l’Addestramento e la Formazione delle Organizzazioni di Volontariato zona sud Milano (AFORAD Sud Milano), organizzano la 20° edizione dell’Oktober Test.

Sono in programma tre giorni di esercitazioni, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre, con

campo base a Buccinasco presso il Centro Sportivo G. Scirea di via Gramsci 6, utili per testare, nei

vari scenari, le ipotesi di rischio presenti nei Piani di Emergenza Comunali del nostro territorio.

Comuni partecipanti: Abbiategrasso (capofila del C.O.M. 4 e comuni afferenti), Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cusago, Trezzano sul Naviglio e Corsico (capofila del C.O.M.2); Lacchiarella, Casarile, Unione dei Fontanili (Noviglio, Gaggiano, Besate, Bubbiano, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone), Opera, Pieve Emanuele, Rozzano (capofila del C.O.M.3).

Enti partecipanti: ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza), FIR-CB Servizio Emergenza Radio prov. Milano, SIPEM (Psicologi dell’Emergenza), CISOM-Milano e Brescia, A.N.C. e A.N.P.C., G.V.P.C. A.N.P.S., Corsico Soccorso, CRI Area Sud Milano, Croce Verde APM, Intervol, P.A. Croce Verde Trezzano, P.A. Croce Viola Rozzano.

Quest’anno il concentramento sarà presso l’unico campo base a Buccinasco, dove sarà allestito il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e dove ci sarà l’ammassamento dei volontari coi loro mezzi e attendamenti.

Alle ore 10.30 di domenica 27 ottobre 2019, presso l’Auditorium Fagnana in via Tiziano 7 a Buccinasco, si terrà la cerimonia finale con la consegna degli attestati di partecipazione.

Alle ore 12.00 il campo base di via Gramsci sarà aperto alle Autorità e ai visitatori. Il pranzo finale sarà servito presso la mensa della scuola primaria Robbiolo in via Aldo Moro.

Nelle 3 giornate di esercitazione sul territorio comunale circoleranno mezzi, attrezzature e personale della Protezione Civile; si avvisa la cittadinanza a non allarmarsi perchè si tratta di simulazioni.

