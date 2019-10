Como. Incidente tra Magreglio – Barni: coppia ciclisti investiti lungo la S. P. 41 e sbalzati in scarpata, un morto

(mi-lorenteggio.com) Barni, 27 ottobre 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la S. P. 41, tra i Comuni di Barni e Magreglio, verso il Ghisallo, è avvenuto un investimento: 2 ciclisti, marito e moglie, sbalzati nella scarpata di un torrente a lato strada.

Inutili i soccorsi del 118, intervenuto con l’elisoccorso, e dei Vigili del Fuoco: il marito, ha riportato lesioni incompatibili con la vita ed è deceduto, la moglie è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Lecco con l’elisoccorso, dopo esser stata recuperata. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto e la dinamica da parte dei Carabinieri di Como.

V. A.