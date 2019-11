Lissone. Asfaltatura delle strade, stanziati quasi 3 milioni di euro per il 2020

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 7 novembre 2019 – Rifacimento dei manti d’usura, formazione di nuovi marciapiedi e contestuale eliminazione delle barriere architettoniche.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici, relativo alla ri-asfaltatura dei tratti di strada più ammalorati del territorio, suddivisi in due lotti ma racchiusi in un’unica gara per l’aggiudicazione dei lavori.

Complessivamente, la spesa preventivata è di poco inferiore ai 3 milioni di euro con realizzazione delle opere prevista fra il secondo e il terzo trimestre del 2020. Come nelle annualità precedenti, un cospicuo capitolo di bilancio viene riservato alla cura delle strade.

L’obiettivo degli interventi programmati dall’Amministrazione rimane quello di garantire adeguate condizioni di sicurezza e comfort della circolazione stradale, oltre che risolvere alcune delle problematiche avanzate dalla cittadinanza in termini di viabilità.

Ad essere interessate dai lavori saranno circa 50 strade, alcune interamente ed altre solo nelle porzioni che richiedono un accurato intervento.

I cantieri inseriti nel III° Lotto si apriranno nelle vie Manin, Sansovino/Kennedy, San Francesco D’Assisi, Lamarmora/Canova, Volontari del Sangue, Carroccio, Cantore, Baracca, Orelli, Pasubio-Petrarca, Leopardi, Mille, Statuto, Donizetti, Magenta, Agostoni, Fermi, Cappuccina-Marconi, Pietro Da Lissone, Repubblica, Di Giacomo, Adamello, Cairoli, Porta, Micca, Diaz, Cavallotti.

Fanno invece parte del II° lotto l’asfaltatura delle vie Mattei-Industrie, Fucini, Verga, Lecco, De Amicis, Giusti, Casati, San Filippo Neri, Beato Angelico, Sarpi, Santa Margherita, D’Annunzio, Vico, Colombo, Galliano, Machiavelli, Tiglio, del Pioppo, San Giorgio, Correnti, Santa Margherita, Di Vittorio, D’Acquisto, Vecellio, Rosselli, Trieste.

La manutenzione “curativa” prevede, in tutte le strade interessate, la scarifica della vecchia pavimentazione, la pulizia, la stesa di emulsione e la posa di tout venant. È inoltre prevista la rimessa in quota dei chiusini.

Il crono-programma prevede l’indizione della gara d’appalto entro la fine del 2019, l’aggiudicazione entro il primo trimestre 2020 e la realizzazione dei lavori – salvo problematiche atmosferiche – fra maggio e agosto del prossimo anno.

“Lo stanziamento di 3 milioni di euro dimostra la nostra attenzione sul tema e l’elenco delle 50 strade coinvolte sta a significare che daremo priorità non solo alle direttrici principali, ma anche alle strade di quartiere – sottolinea Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone – la cifra ci permetterà di eseguire importanti ritocchi dove serve manutenzione stradale, uno degli argomenti che a ragione sta particolarmente a cuore dei nostri cittadini”.

“La vivibilità della città sta anche nella costante manutenzione di strade e marciapiedi – afferma Marino Nava, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici – con questa delibera, la Giunta Comunale ha posto le basi per avviare nel prossimo anno un importante iter migliorativo del manto d’asfalto del nostro territorio. Pur nella consapevolezza che a Lissone ci sono oltre 120 chilometri di strade asfaltate, abbiamo effettuato un’accurata programmazione per intervenire nei casi più urgenti e nelle aree di maggior passaggio automobilistico e pedonale”.