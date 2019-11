ATTENTATO IRAQ, PRESIDENTE FONTANA: REGIONE LOMBARDIA E’ VICINA AI NOSTRI MILITARI E ALLE LORO FAMIGLIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 novembre 2019 -Attentato esplosivo alle 11.30 locali contro militari italiani in Iraq: cinque i feriti, tre in gravi condizioni, uno potrebbe aver perso le gambe. L’attentato è avvenuto a Palkana, a sud di Erbil verso Kirkuk, quando un ordigno esplosivo rudimentale (Ied), è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane in Iraq, che stava svolgendo attività di addestramento («mentoring and training») in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all’Isis. I feriti sono stati tutti trasportati presso l’ospedale Usa di Baghdad. Le famiglie dei militari sono state informate.

“A nome mio e della Giunta di Regione

Lombardia esprimo vicinanza ai nostri cinque soldati feriti

nell’attentato in Iraq, vicinanza che estendiamo alle loro

famiglie e ai loro colleghi”. Lo dichiara il presidente della

Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando quella che

definisce “un’altra pagina triste che coinvolge quei portatori

di pace che ogni giorno rischiano la vita per garantire la

nostra sicurezza, proprio a due giorni da quel drammatico 12

novembre del 2003, in cui sempre in Iraq, a Nassiriya, persero

la vita 19 soldati italiani”.

Redazione