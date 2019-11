TERZO SETTORE, CRESCONO PROGETTI ED ENTI COINVOLTI. BOLOGNINI: RISPOSTA AI TANTI BISOGNI NON SI FA ATTENDERE

CONVEGNO CONFRONTO SU PRATICHE ED ESPERIENZE CON LE ASSOCIAZIONI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2019 – “Regione Lombardia ha saputo essere

volano di sviluppo per il Terzo settore nel nostro territorio e

ha aumentato i progetti e gli enti coinvolti. Le iniziative

crescono di numero perche’ i bisogni, dalla disabilita’

all’autismo, crescono e una volta intercettati richiedono

risposte puntuali ed efficaci; la giornata di oggi e’ un momento

di confronto e verifica su questo sistema di welfare. Il cambio

di passo c’e’ stato”. Lo ha detto l’assessore regionale alle

Politiche sociali, abitative e disabilita’ Stefano Bolognini, a

margine del convegno ‘Innovazione e sviluppo del terzo settore.

Best practices e sperimentazione sociale’, che si e’ tenuto oggi

a palazzo Pirelli. L’evento, organizzato dalla direzione

Politiche sociali, abitative e disabilita’, ha coinvolti diversi

soggetti del terzo settore per fare il punto su alcune

esperienze attuate in Lombardia.

NUMERI POSITIVI, IMPEGNO NON MANCA – “L’anno scorso – ha

proseguito Bolognini – ci eravamo promessi di fare meglio e ci

siamo riusciti: siamo passati da 119 progetti presentati a 156

del 2019 e da 713 enti coinvolti ai 1.072 attuali.

Il confronto di oggi consiste nel dare voce alle associazioni

per capire con loro come operare al meglio per il futuro.

Sono state presentate alcune buone pratiche e progetti

innovativi che affrontano problemi rilevanti e possono

costituire modello e stimolo ad altri per fare meglio.

Ci sono realta’ importanti con progetti che intercettano

richieste di aiuto, assistenza e sostegno dalle persone in

difficolta’. Regione Lombardia, da sempre ambita per le cure in

generale, conta su un Terzo settore molto attivo che non solo

nella provincia di Milano ma in tutti i territori e’ capace di

essere partner della rete di interventi e di servizi di cui

Regione Lombardia ha la governance.