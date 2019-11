COMMESSA DA 10 MILIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI 12 QUARTIERI A NOVATE MILANESE

Novate Milanese, 18 novembre 2019 – Rettagliata Tech, società del gruppo Bluenergy specializzata in servizi tecnologici per l’assistenza e l’efficientamento energetico degli edifici, si è aggiudicata la gara indetta dalla Cooperativa Edificatrice La Benefica per la riqualificazione energetica degli immobili presenti nei 12 quartieri di proprietà della Cooperativa a Novate Milanese.

L’innovativa soluzione contrattuale adottata per la prima volta da parte di una Cooperativa prevede la sottoscrizione di un contratto a prestazione energetica garantita EPC (Energy Performance Contract), che si caratterizza per il duplice beneficio di assicurare un risparmio energetico e la condivisione dei risultati ulteriori di risparmio. L’accordo affida a Rettagliata Tech la realizzazione dei lavori necessari per il conseguimento di un determinato livello di risparmio energetico negli immobili della cooperativa oltre alla gestione completa degli impianti stessi.

Il contratto, del valore complessivo di 10 milioni di Euro, prevede, oltre alla fornitura di energia, l’ammodernamento degli impianti termici con l’installazione di nuove caldaie, la realizzazione di lavori di riqualificazione delle centrali termiche, la gestione calore, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, oltre che l’assunzione dell’incarico di “Terzo Responsabile” per la conduzione e l’esercizio dell’impianto termico.

Gli interventi programmati consentiranno un risparmio di 1.100 MWh/anno per un valore di riduzione dei consumi globale valutabile in oltre il 10% dell’attuale baseline energetico e saranno messi in campo grazie al know how tecnologico sviluppato da Rettagliata Tech società che opera in Lombardia, Piemonte e Liguria fornitrice di servizi ad alto valore aggiunto e specializzata nel supportare gli operatori del settore condomìni e fornire loro un servizio chiavi in mano.

Inoltre l’accordo prevede un incentivo economico basato sulla condivisione degli eventuali ulteriori risparmi generati da un’attenta conduzione e manutenzione degli impianti, che si traducono in una aggiuntiva riduzione di spesa per la cooperativa. In virtù del contratto sarà la stessa impresa affidataria del servizio – Rettagliata Tech – a sostenere i costi necessari a fronte del pagamento di rate annuali da parte de La Benefica.

Nell’ambito del sistema di incentivi Ecobonus, i vantaggi di questo tipo di contratto sono moltiplicati dalla possibilità di cessione del credito d’imposta con notevoli benefici anche per i soci residenti. Questa misura, che dal 2018 è usufruibile anche dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha permesso alla Cooperativa La Benefica di ottenere un credito fiscale pari al 50% del valore totale dei lavori. Con questa modalità la Cooperativa avrà la possibilità di ricevere immediatamente l’importo, previsto per i lavori agevolati, attraverso l’ecobonus, e di scontarli dall’importo dovuto al fornitore, senza dover attendere le canoniche dieci rate in dieci anni per il recupero del credito. In questo modo la cifra che sosterrà la Cooperativa e quindi i soci si ridurrà notevolmente e si limiterà alla sola quota parte non coperta dagli incentivi fiscali che, comunque, sarà dilazionata in 10 anni.

“Il contratto con Cooperativa La Benefica – ha commentato Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group – rappresenta un passo ulteriore del progetto di crescita del nostro gruppo nel campo dei servizi. Con Rettagliata Tech abbiamo integrato in Bluenergy una società storica e dall’elevato know how nel campo dell’efficientamento energetico degli edifici condominiali e questo, unitamente all’expertise consolidato di Bluenergy, ci ha permesso di sviluppare un modello in grado di mettere a disposizione dei clienti prodotti, servizi, e competenze al più alto livello, con un pacchetto chiavi in mano dal progetto alla realizzazione dell’intervento. Questa commessa inoltre presenta numerosi aspetti di novità: dalla tipologia di contratto, come l’EPC, sottoscritto per la prima volta da una cooperativa edificatrice alla possibilità di usufruire del credito d’imposta con notevoli risparmi per la cooperativa stessa, fino alla collaborazione da parte di Bluenergy con un importante player del facility management che rappresenta per il nostro gruppo un’ulteriore conferma della capacità di tessere relazioni di valore che creano vantaggio competitivo. Il nostro obiettivo è di continuare a crescere nel campo dei servizi e diventare un punto di riferimento nell’ambito dell’efficientamento energetico e della gestione calore per privati e condomini, in linea con la nostra mission di essere sempre di più un’azienda attenta allo sviluppo sostenibile e che punta a promuovere un uso intelligente dell’energia.”

“I vantaggi di questo tipo di contratto sono molteplici – commenta il presidente de la Benefica Enrico Bruschi – e moltiplicati proprio dal beneficio della cessione del credito, possibile dal 2018 anche per le cooperative a proprietà indivisa come la nostra, con lo svolgimento di tutte le attività previste per l’ottenimento del beneficio a carico del fornitore. Perdere una simile opportunità ci è sembrato miope, consapevoli che la sostituzione degli impianti si colloca nell’ottica di un generale risparmio e di un miglior servizio reso ai soci, senza trascurare un beneficio per l’ambiente, grazie alla maggiore efficienza e modernità degli impianti”.