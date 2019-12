ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DUOMO A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 dicembre 2019 – Splende in piazza Duomo con le sue luci l’albero di Natale, accesso lo scorso venerdì. In migliaia i cittadini e turisti che con i loro smartphone lo fotografano.

Un albero interamente di luci, innovativo, proprio come la città: Milano si trasforma, cresce, guarda sempre avanti. Per questo anche l’albero si trasforma e diventa punto che anima tutta la piazza, luogo di un’esperienza immersiva sorprendente.

Ispirato agli storici campanili di Milano, l’albero di luce, sponsorizzato da Esselunga, alto 37 metri sostituisce l’abete tradizionale con una struttura a basso impatto ambientale, leggera e semitrasparente, alimentata da energia da fonti rinnovabili.

L’esterno vive di migliaia di luci e pattern video in grafica animata, diventando un vero e proprio schermo, e, novità sorprendente, è possibile entrare all’interno per vivere un’esperienza da raccontare. Le animazioni cambiano continuamente scenario, sonorità e colori.

Attorno alla struttura, un anello verde di 22 abeti abbraccia l’albero di luci, facendo da sfondo a uno schermo ledwall.