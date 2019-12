(mi-lorenteggio.com) San Donato Milanese, 18 dicembre 2019 – Stamane, in via Marcora 50, un operaio di 20 anni, T. A., mentre operava a bordo di un muletto, per cause in fase di accertamento, il mezzo si è ribaltato, rimanendo travolto subendo l’amputazione della gamba sinistra.

Soccorso è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.