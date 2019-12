Buccinasco. A Gudo Gambaredo appuntamento con il Presepe Vivente

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 22 dicembre 2019 – Continuano nel territorio gli appuntamenti e le iniziative per il Natale. Oltre alla pista di ghiaccio, ritorna oggi, il “Presepe Vivente”, immancabile appuntamento nel borgo agricolo di Gudo Gambaredo a partire dalle 15.30. Via Marconi sarà attraversata dal suggestivo popolo in cammino che proseguirà la processione entrando in una delle cascine di Gudo dove si terrà la Sacra Rappresentazione. Un evento organizzato dagli abitanti di Gudo da oltre trent’anni, un atto di fede e di gioia per la Natività.

V. A.