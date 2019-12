Bollate. DAL NULLA A LABOLLA STAGIONE 2020

(mi-Lorenteggio.com) Bollate, 29 dicembre 2091 – La prima stagione de LaBolla Teatro propone una rosa di spettacoli adatti a tutte le età e a tutti i gusti. Si va da quelli dedicati alle famiglie con bambini e alle scuole (dalla prima infanzia fino alle scuole medie e superiori), a quelli consigliati ad un pubblico più adulto; dai concerti agli incontri di approfondimento musicale; dalle cene con intermezzo teatrale alle occasioni di riflessione, celebrazione e partecipazione.

Un programma ricco che dimostra come LaBolla intenda finalmente diventare una parte vitale e propositiva della città.

I vari eventi sono caratterizzati da un’azione e da un colore:

LaBolla CRESCE (colore verde) per gli appuntamenti dedicati alla prima infanzia, alle famiglie e alle scuole;

LaBolla SUONA (colore blu) per gli eventi in cui è la musica la protagonista;

LaBolla DANZA (colore azzurro) per gli spettacoli a passo di danza;

LaBolla RECITA (colore rosso) teatro di prosa per un pubblico adulto o quasi;

LaBolla PARTECIPA (colore arancio) incontri, laboratori e spettacoli in cui il pubblico è il primo attore.

La Bolla Teatro offre anche opportunità di abbonamento:

3 spettacoli a € 25

5 spettacoli a € 40

Gli abbonamenti, così come i biglietti singoli, sono acquistabili:

Online sul sito www.mailticket.it

Presso l’Ufficio Cultura del Comune di Bollate, in Piazza Aldo Moro 1 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e martedì pomeriggio dalle 15 alle 18)

Presso l’Orablù Bar, in Via Dante 71 a Bollate (MI) – tel. 0283412369 (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23)

Presso la cassa del Teatro che aprirà un’ora prima di ogni spettacolo.

E chi desidera raggiungere il teatro a piedi, può iscriversi al Pedibus teatrale: un’iniziativa gratuita ed ecologica organizzata in collaborazione con i Gruppi di Cammino di Bollate per andare a teatro in compagnia e in sicurezza, guidati da un accompagnatore affidabile.

Il servizio, indirizzato a chi abita entro 1 Km da LaBolla Teatro (piazza della Resistenza), è assicurato per gli spettacoli che iniziano alle ore 21. Sono previste 6 Linee, visionabili con partenza dal “capolinea” alle 20.15 e tappe di incontro lungo il percorso.

Tutte le informazioni sulla rassegna, le modalità di acquisto dei biglietti e di prenotazione del servizio di Pedibus teatrale, sono reperibili sul sito www.labollateatro.it

Numero verde 800.47.47.47 – Telefono: 02.35005575

Per gli aggiornamenti in tempo reale è attiva anche la pagina Facebook de LaBollaTeatro.