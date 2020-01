Un grande Milano supera a pieni voti l’esame Vicenza: al Quanta Club finisce 7-2

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2020 – La supersfida della settima giornata ha confermato la supremazia del Milano Quanta, giunto al 34esimo successo consecutivo in serie A. Nemmeno i quotati Diavoli Vicenza, alla vigilia appaiati ai rossoblu in vetta alla classifica, hanno trovato la chiave per opporsi ai campioni d’Italia: il 7-2 finale non lascia spazio a recriminazioni.

E pensare che per trenta minuti la gara ha vissuto sul sostanziale equilibrio, rotto solo al tredicesimo dalla rete del ‘Cobra’ Ferrari per Milano, pareggiata da Zerdin nella ripresa. Sull’1-1, Milano ha usufruito di un power play, convertito magistralmente in gol da Banchero e da quel momento non c’è stata gara. Una grandinata di reti si è abbattuta su Alberti prima, su Frigo poi: Lettera (2), Bellini (2) e ancora Banchero per un monologo stoppato solo dalla zampata di Zerdin negli ultimi secondi: “Non mi aspettavo – commenta coach Rigoni – un simile divario nella secondo tempo. Ma di certo ancora una volta abbiamo dimostrato di saper giocare al meglio con tutti e tre i blocchi, fornendo una prova di forza molto importante”. Eccezionale Mattia Mai tra i pali.

Sabato prossimo altro impegno interno per il Milano Quanta, contro gli Asiago Vipers alle ore 19.