Sanremo. Ghyblj e Cristina Montepilli inviati “speciali” per diversi media – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 25 gennaio 2020 – Ghyblj (Francesco Lombardi), L’Italia Turrita e La Bersagliera (Cristina Montepilli) inviati “speciali” per televisioni, radio FM, radio web tv oltre che settimanali di Gossip, magazine e quotidiani on line e cartacei.

Pubblicheranno i loro servizi su circa 16 media contemporaneamente durante le giornate della 70esima edizione del Festival di Sanremo!

Ghyblj e Cristina sono gli ultimi personaggi ideati da Gian Piero Menzione, noto per la produzione di Star del calibro di Sabrina Salerno, Serena Grandi e Carmen Russo.

Vittorio Aggio