A LAINATE SI COMMEMORA IL GIORNO DEL RICORDO

SALA DELLE CAPRIATE, 11 FEBBRAIO 2020, ORE 21

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 8 febbraio 2020 – La Lega di Lainate nel Consiglio Comunale di dicembre, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di voler commemorare, come indicato dalla legge 30marzo 2004 n° 92 che istituisce il Giorno del ricordo, la data del 10 febbraio in memoria dei martiri delle foibe e della tragedia delle popolazioni italiane dell’Istria,di Fiume e della Dalmazia costrette ad un Esodo di massa senza precedenti nella

Storia d’Italia. Ringraziamo l’ Amministrazione Comunale e l’Assessore Maddoniniper aver indicato la data dell’11 febbraio in cui si terrà un incontro pubblico che avrà come relatore il Consigliere Nazionale del Movimento Nazionale Istria, Fiume eDalmazia, Dott. Augusto Rippa Marincovich.

Questo è un tema che ancora oggi divide, eppure questi drammatici eventi storici

devono essere ricordati: ogni guerra ha i suoi morti, ma il vero dramma delle terre del

confine orientale fu l’ Esodo, che ha dato il via alla diaspora delle nostre genti, delle

nostre famiglie in tutta Italia e nel mondo ( 109 campi raccolta profughi sparsi ”

volutamente” sul territorio italiano da strategie politiche internazionali ). Almeno

350.000 persone (compresi donne, anziani e bambini) furono costrette ad

abbandonare le loro case, tutti i loro averi per la paura della pulizia etnica che si stava

svolgendo nei confronti degli italiani, nella maggioranza colpevoli solo del fatto di

essere italiani in una terra culturalmente italiana da secoli per lingua e tradizioni.

Per non dimenticare ……