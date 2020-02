Lorenzo Radice candidato Sindaco di Legnano

E’ il candidato della coalzione composta da Partito Democratico, Insieme per Legnano, riLegnano e Legnano Popolare

(mi-Lorenteggio.com) Legnano, 9 febbraio 2020 – Lorenzo Radice sarà il candidato Sindaco della coalizione composta da Partito Democratico, Insieme per Legnano, riLegnano e Legnano Popolare. Lorenzo Radice, legnanese, trentanovenne, sposato e padre di tre figli, manager in una fondazione che opera nel sociale, è conosciuto in città per il suo impegno nel mondo del volontariato e per la sua lunga partecipazione attiva alla politica cittadina. È stato per alcuni anni consigliere comunale acquisendo una solida conoscenza della macchina amministrativa. Ha inizio ora un entusiasmante percorso di costruzione insieme a tutta la città di un programma di lavoro per i prossimi cinque anni, che sia capace di rinnovare la politica cittadina e aperto alle grandi sfide ambientali, culturali, sociali ed economico-produttive che il futuro prossimo impone. Per questi motivi l’attuale coalizione è un punto di partenza, aperto a tutte le persone, forze politiche e sociali che vorranno sostenere Lorenzo Radice e le sue/nostre idee di rinnovamento e rilancio della città di Legnano.

Redazione

(foto di Giuseppe Cozzi)