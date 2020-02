Sofia Goggia cade nel superG di Garmisch e si rompe un braccio

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio 2020 – L’atleta bergamasca di sci Sofia Goggia, oggi protagonista di una brutta caduta in SuperG a Garmisch, riportando la frattura scomposta del radio del braccio sinistro. Il recupero è stimato in circa sei settimane, troppe per poter pensare di rientrare in pista in questa Coppa del Mondo. La campionessa olimpica di Pyeongchang, che verrà operata direttamente in Germania, salterà così anche le Finali in programma a Cortina dal 19 al 22 marzo, ultimo appuntamento dell’anno.

