SANTO STEFANO TICINO. AVVIATI I LAVORI PER INSTALLARE LA PESA NELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

A Santo Stefano Ticino, ASM (Azienda Speciale Multiservizi del Magentino), ha avviato in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale, i lavori per installare nella Piattaforma Ecologica di via Tiziano una pesa. È uno strumento fondamentale per garantire un efficace controllo delle quantità di rifiuti che vengono movimentati in loco, in primis attraverso camion e altri grandi mezzi di trasporto.

Il progetto della pesa è stato elaborato da ASM che, oltre a finanziarlo, si sta occupando con i propri tecnici dell’installazione che si concluderà in un tempo stimato di circa 30 giorni.

La pesa permetterà di aumentare ulteriormente gli standard di qualità del servizio di igiene urbana che è direttamente gestito dall’azienda.

SCUOLA: ASM SPIEGA AGLI STUDENTI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA PLASTICA

L’educazione ambientale prima di tutto per formare cittadini consapevoli e attenti all’attuazione della sostenibilità ambientale. Con questo spirito, nelle scuole di Santo Stefano Ticino, si sono svolte delle lezioni per conoscere a 360° la plastica, nell’ambito del progetto “Plastic Free – Challenge”, avviato dal Comune di Santo Stefano Ticino, in collaborazione con ASM, la storica Azienda Speciale Multiservizi del Magentino che lo ha finanziato.

L’esperta Manuela Vailati, incaricata da ASM, ha spiegato ai giovani della scuola primaria e della secondaria di primo grado l’importanza di ridurre, recuperare e riciclare la plastica. Lo scopo è stato di informare sulla corretta gestione dei rifiuti in plastica e sui gravi danni che questo materiale può provocare all’ambiente e alla salute degli esseri viventi, se non correttamente smaltito.

Gli studenti hanno potuto apprendere l’origine e la produzione della plastica, i molteplici impieghi che trova oggi, il problema dell’inquinamento provocato dalla plastica, la corretta raccolta differenziata e il conseguente recupero per darle nuova vita a vantaggio degli uomini e dell’ambiente.