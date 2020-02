Camst a Usmate Velate: pasto regolare anche per i bambini delle famiglie morose

(mi-lorenteggio.com) Bologna, 14 febbraio 2020 – In merito alla vicenda riguardante la possibilità che nelle mense scolastiche di Usmate Velate venisse servito, a partire da lunedì 17 febbraio, un pasto in bianco ai figli delle famiglie inadempienti al pagamento della refezione scolastica, Camst, l’azienda di ristorazione che gestisce il servizio, chiarisce la sua posizione dichiarando che ai 25 bambini coinvolti continuerà – in questa fase – ad essere servito un pasto uguale a quello del resto della scolaresca.

Nonostante i numerosi richiami, le famiglie coinvolte non hanno risposto agli appelli dell’azienda per il pagamento degli arretrati, ma Camst ha stabilito che, per non creare discriminazioni e non penalizzare i bambini coinvolti, il pasto verrà servito a tutti normalmente come fatto finora.

L’azienda sottolinea però che è necessario aprire con l’Amministrazione un tavolo di confronto su queste morosità, perché pubblico e privato si vengano incontro nel trovare soluzioni condivise. Camst è infatti una società con oltre 15mila dipendenti e deve affrontare queste situazioni anche al fine di tutelare i loro posti di lavoro.

V.A.