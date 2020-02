Corvetto, Bassi: basta occupazioni. Solidarietà a sindaco e Polizia

“Ora Sala si faccia sentire e supporti impegno contro gli abusivi”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2020 – “Esprimo solidarietà al sindaco Sala e alla Polizia a nome mio e del Municipio che ho l’onore di guidare”. Così Paolo Guido Bassi, Presidente del Municipio 4 di Milano in merito alla scritte contro Giuseppe Sala e contro le Forze dell’ordine comparse questa notte in piazza Ferrara, quartiere Corvetto. “Anche a Natale di due anni fa – ricorda l’esponente della Lega – Sala è stato vittima di contestazioni nello stesso quartiere. Quella legittima dei commercianti di piazza Angilberto II che hanno espresso il loro dissenso nei confronti della nuova viabilità imposta dalla semi-pedonalizzazione conseguente all’esperimento mal riuscito di urbanistica ‘tattica’ e quella esecrabile e condannabile di un gruppetto di facinorosi che hanno quasi messo le mani addosso al primo cittadino. Si tratta di episodi di violenza e prepotenza – ricorda il Presidente – che purtroppo da queste parti conosciamo bene. Il quartiere – sottolinea – è ostaggio da tempo da gruppi vicini ai centri sociali che hanno occupato a più riprese diversi immobili, che organizzano feste e manifestazioni non autorizzate, che sostengono e supportano le occupazioni abusive degli stabili pubblici e che probabilmente si macchiano di reati come i danneggiamenti subiti da alcune nostre installazioni (ad esempio, l’albero della legalità che per due anni è stato dato alle fiamme). Una situazione intollerabile – afferma Bassi – di cui ho già parlato con il Prefetto Saccone, chiedendo più presenza e interventi da parte della forza pubblica. Agli uomini e alle donne in divisa – sottolinea Bassi – va il mio ringraziamento e pieno sostegno per il lavoro difficile che svolgono ogni giorno in città. Più volte abbiamo fatto rimuovere scritte e murales di insulti nei loro confronti e in alcuni casi, siamo andati anche personalmente con vernice e pennelli acquistati a nostre spese, per cancellare le ingiurie nei loro riguardi nel più breve tempo possibile. Ricordo, ad esempio, l’intervento di ‘cleening’ fatto sui muri della chiesa di San Michele e Santa Rita in piazza Gabrio Rosa. Mi auguro – aggiunge il Presidente del Municipio – che al di la del fatto increscioso odierno, purtroppo simile a tanti altri, il sindaco ci stia più vicino in questa battaglia e faccia sentire, non solo oggi, la sua autorevole voce contro le occupazioni abusive di matrice politica. In questa parte di Milano, nonostante il buon risultato ottenuto, anche grazie alla forte sollecitazione e impegno del Municipio 4, che ha portato allo sgombero del ‘Lambretta’, esistono ancora troppi centri sociali illegali, da quelli del Corvetto a il più noto Macao, che dista solo un paio di chilometri e nei confronti del quale l’attuale amministrazione non sembra aver mai voluto mettere una parola chiara e definitiva”.