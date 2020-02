(mi-Lorenteggio.com) Cassano Magnago, 26 febbraio 2020 – Due squadre per l’intervento, un’autoscala per il soccorso in altezza e un’autobotte per l’approvvigionamento idrico: vigili del fuoco al lavoro stamattina a Cassano Magnago (VA) per l’incendio del tetto di uno stabile. Nessun ferito.

Redazione