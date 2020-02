(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2020 – Stamane, intorno alle ore 12.30, in Corso Sempione, all’altezza di Piazza Firenze, a causa del forte vento, un grosso albero si è abbattuto sul corso Sempione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, solo un’auto parcheggiata è stata danneggiata. 3 automezzi dei VVF di Milano con 9 persone, hanno lavorato per circa 2 ore per liberare la strada chiusa al traffico per sicurezza.

Redazione