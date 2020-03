Trezzano. Sversamenti da idrocarburi, intervenuta Città Metropolitana

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 3 marzo 2020 – Il nucleo di intervento della Città Metropolitana di Milano, con il supporto dei sommozzatori della Protezione Civile, della Polizia Locale e dei Carabinieri, sabato 29 febbraio ha effettuato due interventi per la messa in sicurezza del Cavo Borromeo e di un canale irriguo nei pressi della via Salvini, a seguito di segnalazioni per inquinamento da idrocarburi.

“Ringrazio la nostra Polizia Locale, i Carabinieri, i tecnici e il nucleo sommozzatori della Protezione Civile di Città Metropolitana – dichiara il sindaco Fabio Bottero – per il tempestivo e corretto intervento a tutela delle nostre acque. Lo sversamento di idrocarburi è un reato ambientale grave su cui la nostra Polizia Locale sta effettuando accertamenti per individuare i responsabili. Chi inquina, paga: i responsabili, qualora individuati come spero, saranno tenuti a porre in essere gli interventi di ripristino e a risarcire la collettività dei costi sostenuti. Città Metropolitana eseguirà intanto le analisi del materiale e la successiva bonifica del materiale assorbente”.

Redazione