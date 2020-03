Usmate Velate. “M’Illumino di meno”, una piantumazione simbolica in via Manara

Usmate Velate aderisce alla campagna di Caterpillar con un’azione sul territorio

(mi-lorenteggio.com) Usmate con Velate, 3 marzo 2020 – Una nuova – ma simbolica – piantumazione in via Manara quale segno di attenzione verso l’ambiente e come gesto concreto in favore della sostenibilità ambientale.

Il Comune di Usmate Velate aderirà all’edizione 2020 di “M’illumino di meno”, promosso dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di RAI Radio2 con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e programmata per venerdì 6 marzo.

La Giunta Comunale ha deliberato la propria adesione alla manifestazione nata nel 2005 allo scopo di celebrare ogni anno la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Quest’anno l’invito simbolico di Caterpillar è quello di piantare un albero in ogni Comune, un’azione che il Comune effettuerà in via Manara in collaborazione con la nuova associazione Colli Briantei e con il circolo Gaia Legambiente di Usmate Velate.

La pianta che verrà collocata in via Manara sarà una quercia farnia (Quercus robur), una specie selezionata in quanto autoctona; la logistica, la manodopera ed i materiali verranno messi a disposizione gratuitamente dall’associazione Colli Briantei con il supporto del Circolo Gaia Legambiente di Usmate Velate.

Proprio la nuova associazione, rinata dopo l’esperienza del Forum delle associazioni amiche del Parco dei Colli Briantei, vede come soci attivi i Comune di Usmate Velate, Arcore, Camparada e Casatenovo

A causa delle disposizioni inerenti misure preventive per la diffusione del Coronavirus, è rinviata la presentazione alla cittadinanza originariamente prevista il 6 marzo presso la Sala delle Colonne di Villa Scaccabarozzi a Usmate Velate.

Redazione