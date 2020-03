Ceriano – Servizio piscopedagogico Bracco attivo anche a distanza

Un supporto importante per le famiglie con bambini e ragazzi

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 25 marzo 2020 – Il centro psicopedagogico Bracco a disposizione delle famiglie di Ceriano Laghetto, a causa delle disposizioni per il coronavirus, ha interrotto gli incontri e i colloqui di persona forniti attraverso lo sportello e gli uffici. E’ stato però attivato in alternativa un servizio di colloqui on line che possono rivelarsi un valido supporto psicologico per le famiglie, in un momento di particolare difficoltà e fatica.

Sulla home page delle scuole convenzionate sul territorio è già stata inserita apposita comunicazione che consenta ai genitori di prendere contatto con le psicologhe.

E’ stato inoltre predisposto un vademecum per le famiglie con indicazioni sintetiche e utili perché i genitori possano dare risposte mirate e rassicuranti ai loro figli che potete trovare in allegato.

Si tratta di iniziative che vogliono dimostrare l’impegno di Bracco nel supportare con modalità flessibili e sempre utili le famiglie del territorio, particolarmente bisognose in questo momento.

“Carissimi genitori, come ben sapete, le disposizioni del Governo decretano la chiusura straordinaria di tutte le scuole d’Italia, di conseguenza anche il nostro Servizio ha dovuto interrompere l’attività in presenza” -spiegano gli operatori nella lettera inviata alle famiglie.

I genitori possono richiedere un colloquio con la psicologa che potrà essere effettuato tramite contatto telefonico oppure a distanza, con supporto tecnologico.

Si richiede agli interessati di inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: Cppceriano-cesano@bracco.com

“E’ importante avere attivo sul territorio anche questo tipo di servizio che in questo periodo può rivelarsi particolarmente importante per le famiglie con bambini e ragazzi alle prese con una situazione inedita, inaspettata e di non facile gestione, che si sta prolungando nel tempo” -commenta l’assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo, che invita le famiglie a leggere con attenzione il vademecum predisposto dal Centro psicopedagogico.