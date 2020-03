COMUNE, SARDONE (LEGA): FINO AL 90% DI ASSENZE, POLIZIA LOCALE UMILIATA

VORREBBERO AIUTARE NELL’EMERGENZA MA IL COMUNE LI VUOLE A CASA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2020 – “I dati che ho potuto visionare circa le presenze della Polizia Locale in servizio in questi giorni a Milano – commenta Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega – lasciano veramente perplessi. Come è noto l’amministrazione comunale ha deciso di ridurre il numero degli operatori impiegati, a loro dire per la salvaguardia della salute dei lavoratori. Da mercoledi 18 a lunedì 23 la media degli agenti assenti ha raggiunto la quota di quasi 1000 agenti sul totale di 1416 agenti nei 9 comandi di zona. Addirittura domenica erano 1245 gli agenti assenti, corrispondente a una percentuale di quasi il 90% di non presenza. La media è di circa 280 agenti in congedo nei 5 giorni segnalati. Sono cifre assurde che sviliscono il ruolo della Polizia Locale che potrebbe essere utilissima in questi giorni. Sto ricevendo numerose lamentele da sindacati e agenti: non si è mai visto che di fronte a una vera emergenza, con caratteristiche da “guerra”, gli uomini e le donne siano tolti dal fronte lasciando la città scoperta. Allo stesso tempo è pazzesco che sia caduta inevasa la loro richiesta di dispositivi di protezione per le mani, di mascherine, di gel disinfettante. Gli agenti si chiedono se la scelta della riduzione del personale sia dovuta proprio alla carenza di dispositivi di protezione individuale. Il congedo forzato imposto dall’Amministrazione comunale umilia il corpo di Polizia Locale proprio nel momento in cui la cittadinanza ha bisogno della presenza e del sostegno degli agenti. Pensate al contributo che avrebbero potuto dare ai cittadini milanesi, molti dei quali, gli anziani, sono in enorme difficoltà. Gli agenti potrebbero essere impiegati in uno dei loro compiti di Protezione Civile, proprio per dare aiuto alle fasce più deboli. Sala dimostra una volta di più di essere inadeguato in questa emergenza, è totalmente assente e le sue scelte sono sempre disallineate rispetto alle esigenze della città. Gli agenti vogliono essere protagonisti positivi in queste difficili giornate!”

