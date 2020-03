CORONAVIRUS: F. BOCCIA, GIÀ ARRIVATE 3.500 DOMANDE INFERMIERI VOLONTARI

Bando si chiude domani alle 20

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 27 marzo 2020 – “Dopo i medici volontari, anche gli infermieri stanno rispondendo in maniera generosa e straordinaria alla chiamata dello Stato. Per le 500 posizioni da infermieri volontari che andranno a comporre l’Unità infermieristica per il Covid-19, sono arrivate nelle prime ora già 3.500 domande. Le domande stanno arrivando da tutte le regioni italiane, in particolare dal centro-sud. Grazie fin da ora da parte del governo e delle regioni in difficoltà a tutto il mondo infermieristico italiano. Nelle zone con maggiori criticità il bisogno di operatori sanitari è sempre forte, per questo motivo abbiamo deciso di estendere la call fino alle 20 di domani per avere una riserva ampia di operatori volontari dalla quale attingere in ogni momento così come avvenuto con i medici. La task force di infermieri, coordinati dalla Protezione civile, raggiungeranno, dopo essersi sottoposti ai controlli sul Coronavirus, i medici volontari arrivati ieri in Regione Lombardia e sul territorio di Piacenza”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, lasciando la Protezione civile.

