CORONAVIRUS. LOMBARDIA: 440.000 MASCHERINE IN DISTRIBUZIONE A PROVINCE E VOLONTARI

SODDISFATTO L’ASSESSORE FORONI:RISPONDIAMO A RICHIESTE TERRITORI

(mi-Lorenteggio.com) Sono 440.000 le mascherine in corso di

distribuzione alle varie Province lombarde e ai volontari di

Protezione civile che operano sul territorio regionale.

In particolare, 360.000 mascherine e altrettante paia di guanti

monouso sono destinate alle Province – e da queste ai Centri

Operativi Comunali – mentre ai volontari andranno

complessivamente 80.000 mascherine e altrettante paia di guanti.

Soddisfatto l’assessore regionale al Territorio e Protezione

civile, Pietro Foroni, che dichiara: “Siamo riusciti a

rispondere alle richieste di Dispositivi individuali di

protezione provenienti dal territorio, mentre continuiamo a

battere tutte le strade praticabili perche’ nella nostra regione

l’approvvigionamento di mascherine e guanti prosegua senza

soluzione di continuita’ fino alla scomparsa definitiva

dell’epidemia”.

DOVE RITIRARE IL MATERIALE – Il ritiro del materiale avviene dal

magazzino di Rho/MI gestito da Areu (Azienda Regionale Emergenza

Urgenza).

Ogni provincia ritira presso il magazzino la dotazione

assegnata.

I volontari di Protezione civile supporteranno le Agenzie di

Tutela della Salute (ATS) ritirando anche il loro materiale e

consegnandolo direttamente ai loro magazzini.

I DISPOSITIVI IN CONSEGNA AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-

In dettaglio il numero di mascherine destinate ai volontari

Protezione Civile: Bergamo, 10.000; Brescia, 10.000; Como,

5.000; Cremona, 6.000; Lecco, 4.000; Lodi, 5.000;

Mantova, 6.000;

Milano, 10.000; Monza e Brianza, 5.000; Pavia, 5.000; Sondrio,

4.000; Varese, 5.000; Colonna Mobile Regionale, 5.000. In totale

80.000 pezzi.

DESTINATE ALLE PROVINCE (Centri Operativi Comunali) – Bergamo,

50.000; Brescia, 50.000; Milano, 10.000; Como, 18.000; Cremona,

25.000; Lecco, 15.000; Lodi, 20.000; Mantova, 15.000; Milano

(Citta’ Metropolitana), 80.000; Monza-Brianza, 25.000; Pavia,

20.000; Sondrio, 12.000; Varese, 20.000. In totale 360.000

pezzi.