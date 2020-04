Coronavirus. Sanificazione con ozono per il Comune

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 9 aprile – L’ozono storicamente è noto per i suoi effetti battericidi, funghicidi e inattivanti dei virus e il Ministero della Salute già da decenni riconosce il sistema di sanificazione con ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore o infestato da acari e insetti. Deve essere trattato con cautela e secondo specifici protocolli per evitare effetti collaterali, secondo la Normativa H.A.C.C.P.

La società RH Health&Medical di Trezzano sul Naviglio (via Copernico 5), spin off della Casa dei Compressori Group srl, storica azienda trezzanese, da anni produce una serie di apparecchiature per il trattamento dell’aria e anche dell’acqua e oggi le ha messe a gratuitamente a disposizione del nostro Comune per la sanificazione dei locali comunali dove in questo periodo continuano a lavorare i dipendenti dedicati ai servizi essenziali (non in smartworking). L’azienda, che collabora con il Comune anche per progetti di piantumazione, intende anche donare apparecchi per la sanificazione alla Croce Verde Trezzano e ai Carabinieri di Trezzano.

“Ringraziamo di cuore la RH Health&Medical – dichiara il sindaco Fabio Bottero – per questo regalo al nostro Comune che permetterà ai nostri dipendenti dell’Area Amministrativa di lavorare con maggiore sicurezza e poter ricevere gli utenti su appuntamento in un ambiente sanificato ricevuti. È un momento che rappresenta l’importanza della sinergia costruita in questi anni e da consolidare tra Imprese del territorio e Comune di Trezzano. Per tutti noi resta comunque l’obbligo di coprire naso e bocca con mascherine o anche sciarpe e foulard e di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. E prima di tutto di restare a casa, uscendo solo se strettamente necessario”.

“Da 35 anni – spiega Fabio Imbriani, titolare della RH Health&Medical – lavoriamo nel trattamento dei gas tecnici (come Casa dei Compressori Group) e oggi più che mai siamo legati al territorio di Trezzano sia per il tessuto industriale locale sia per il numero dei dipendenti che collaborano con noi che per la compagine locale dei fornitori. Di fronte a questa emergenza, siamo più che mai impegnati a combattere un demone senza volto: il nostro operato è poca cosa rispetto alle vite che si sono perse e siamo lusingati di aver dato un piccolo contributo ai nostri cittadini”.