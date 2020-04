Valbrembo (Bg). Incidente mentre va al lavoro, 26enne trasportato in elicottero al Niguarda

(mi-Lorenteggio.com) Valbrembo, 13 aprile 2020 – Stamane, alle ore 4.40, all’incrocio tra via Vicolo Arca Vuota e la Strada Statale 470 dir, per un incidente tra due autovetture, un giovane di 26 anni, che si stava recando a lavoro, si è scontrato con un’altra vettura. Soccorso dal personale medico di un’ambulanza e di un’automedica, è stato trasportato con l’elisoccorso, giunto da Brescia, all’ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Zogno per i rilievi e accertare la dinamica.

V. A.